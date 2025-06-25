Трамп объяснил невыполнение обещания закончить конфликт на Украине за 24 часа

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на Украине оказалась сложнее, чем представлялось изначально, а его обещание закончить конфликт за сутки было «сарказмом» и не должно восприниматься буквально. Его слова в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО в Гааге транслирует The Washigton Post (WP).

Трамп также охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как «очень сложного человека» и отметил, что у него были некоторые сложности в отношениях с украинским президентом Владимиром Зеленским.

До этого, как сообщало агентство Bloomberg, Трамп заявил, что ситуация на Украине полностью вышла из-под контроля. Остальные союзники Украины расценили это заявление как «позитивный сигнал» Вашингтона относительно помощи Киеву.

Саммит Североатлантического альянса проходит с 24 по 25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов НАТО. Среди основных задач встречи является побудить страны, которые входят в состав альянса, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП.

Ранее Трамп заявил о планах созвониться с Путиным.