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Трамп объяснил невыполнение обещания закончить конфликт на Украине за 24 часа

Трамп назвал сарказмом обещание закончить конфликт на Украине за сутки

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на Украине оказалась сложнее, чем представлялось изначально, а его обещание закончить конфликт за сутки было «сарказмом» и не должно восприниматься буквально. Его слова в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО в Гааге транслирует The Washigton Post (WP).

Трамп также охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как «очень сложного человека» и отметил, что у него были некоторые сложности в отношениях с украинским президентом Владимиром Зеленским.

До этого, как сообщало агентство Bloomberg, Трамп заявил, что ситуация на Украине полностью вышла из-под контроля. Остальные союзники Украины расценили это заявление как «позитивный сигнал» Вашингтона относительно помощи Киеву.

Саммит Североатлантического альянса проходит с 24 по 25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов НАТО. Среди основных задач встречи является побудить страны, которые входят в состав альянса, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП.

Ранее Трамп заявил о планах созвониться с Путиным.

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