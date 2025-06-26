«Цель — встреча лидеров»: Трамп готов приехать в Турцию на переговоры с Путиным

Дональд Трамп готов приехать в Турцию на переговоры по Украине, если туда прибудет Владимир Путин, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита НАТО. Он выразил надежду, что встреча состоится «как можно скорее». Ранее Трамп заявлял, что намерен «поговорить с Путиным» — по его словам, Украина уже готова завершить конфликт.

Президент США Дональд Трамп готов приехать в Турцию на переговоры по урегулированию конфликта на Украине, но только если туда приедет российский лидер Владимир Путин, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наша конечная цель — провести в нашей стране встречу на уровне лидеров и добиться долгожданного мира. Я также сообщил об этом президенту США господину Трампу во время нашей встречи [в Гааге]. Он сказал, что, если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для урегулирования, он тоже прибудет в Стамбул или Анкару. Мы проведем необходимые контакты и, надеюсь, встретимся как можно скорее», — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что завершение конфликта должно быть на основе «справедливого и прочного мира». По его словам, сохранение военных действий «более невыносимо для региона».

Зеленский готов, нужен Путин

Во время брифинга по итогам саммита НАТО Трамп заявил, что собирается поговорить с Путиным, чтобы обсудить окончание военных действий на Украине. Он принял это решение после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Из этой встречи я понял, что он хотел бы завершить это. Думаю, сейчас отличный момент для этого. Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным, посмотрим, сможем ли мы положить этому конец», — сказал Трамп, передал корреспондент РБК.

Президент США не стал называть точный срок, когда планирует осуществить разговор. Он не сомневается, что Путин хочет закончить военные действия. При этом Трамп также назвал сарказмом свои слова о способности закончить военные действия на Украине за 24 часа и упомянул, что урегулирование конфликта оказалось не таким простым, как он рассчитывал — по его мнению, дело осложнилось из-за Зеленского.

Американский лидер во время встречи не обсуждал с Зеленским вопросы прекращения огня и не стал прямо отвечать на вопрос, будут ли США помогать Украине. Однако он пообещал рассмотреть возможность поставки Киеву комплексов ПВО Patriot. «Они действительно хотят получить ракеты-перехватчики, как их называют — комплексы Patriot. Мы посмотрим, сможем ли предоставить им часть из них», — рассказал Трамп.

Перед вылетом на саммит НАТО Трамп также говорил, что хочет заключить сделку с Россией. Он упомянул, что ему звонил Путин и предлагал свою помощь в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке, в ответ на что Трамп заявил о желании заключить сделку по украинскому кризису.

«Он [Путин], как и я, считает, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться, и я объяснил, что его война тоже должна закончиться », — написал Трамп после звонка Путина в соцсети Truth Social.

«Я хочу заключить сделку с Россией». Трамп снова решил остановить конфликт Киева и Москвы Президент США Дональд Трамп хотел бы заключить с Россией сделку, касающуюся прекращения военного... 24 июня 21:40

Урегулирование украинского кризиса

Трамп до и во время своей предвыборной гонки заявлял, что решит конфликт на Украине за 24 часа в случае своего избрания. Он начал работать над этим сразу же, однако ситуация оказалась сложнее. Тем не менее после общения администрации Трампа с представителями РФ и Украины 16 мая состоялся первый раунд переговоров. Его главным итогом стал масштабный обмен по формуле «1000 на 1000».

Второй раунд прошел также в Стамбуле 2 июня. Стороны обменялись проектами меморандумов о прекращении огня, договорились о новом обмене пленными, а РФ пообещала безвозмездно передать шесть тысяч тел бойцов ВСУ. Вскоре указанные договоренности выполнили.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, у сторон все еще остаются обязательства по выполнению договоренностей гуманитарного характера. После этого можно будет назначить дату новых переговоров.

«В настоящий момент завершается выполнение договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда [переговоров в Стамбуле]. И после этого уже наступит черед определиться с датами продолжения [переговоров]», — сказал он.

Песков добавил, что сейчас РФ и Украина не обмениваются мнениями по проектам меморандумов. Российская сторона не намерена вносить изменения перед третьим раундом переговоров.