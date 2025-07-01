Посол Азербайджана покинул МИД России

Посол Азербайджана Мустафаев спустя час покинул МИД России, куда был вызван

Посол Республики Азербайджан в Москве Рахман Мустафаев покинул здание министерства иностранных дел России в Москве, куда был вызван в связи с «недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дипломат пробыл в здании ведомства около часа.

Утром 1 июля посла Азербайджана вызвали в МИД Российской Федерации в связи с незаконным задержанием российских журналистов в Баку.

30 июня в Баку были задержаны исполнительный директор бакинского филиала Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. По данным издания Minval, азербайджанские правоохранители заподозрили, что российские журналисты — агенты ФСБ под прикрытием.

МИД Азербайджана подтвердил информацию о задержании сотрудников СМИ, но детали не уточнил. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам.

Ранее в СПЧ прокомментировали задержания в офисе Sputnik Азербайджан в Баку.