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В СПЧ прокомментировали задержания в офисе Sputnik Азербайджан в Баку

СПЧ: нарушение силовиками Азербайджана международных норм вызывает недоумение
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Мурад Оруджев/РИА Новости

Нарушение азербайджанскими силовиками международных норм в отношении журналистов Sputnik Азербайджан вызывает недоумение. Об этом заявил Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в Telegram-канале.

В СПЧ рассказали, что в офисе агентства в Баку задержали двух сотрудников Sputnik, которых считают сотрудниками ФСБ.

«Вызывает недоумение нарушение азербайджанскими силовыми структурами международных конвенции и декларации — таких, как Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах, которые признают и защищают свободу выражения мнения, включая свободу журналистской деятельности», — говорится в заявлении.

Там также выразили надежду на скорейшее освобождение российских журналистов.

До этого Vesti.az писало о проведении о проведении правоохранительными органами Азербайджана операции в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Издание отмечает, что агентство фактически продолжало работу в Баку, несмотря на приостановку деятельности властями ранее в этом году.

Министерство внутренних дел Азербайджана заявило о проведении «операции» в офисе агентства. Ее детали ведомство не уточнило.

Ранее сообщалось, что Азербайджан не допускает дипломатов РФ до российских журналистов.

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