Посла Азербайджана вызвали в МИД РФ

Посла Азербайджана Рахмана Мустафаева вызвали в МИД Российской Федерации в связи с незаконным задержанием российских журналистов в Баку. Об этом сообщает РИА Новости.

30 июня в Баку были задержаны исполнительный директор бакинского филиала Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. По данным азербайджанского издания Minval, российские журналисты — агенты ФСБ под прикрытием.

Как пишет издание, несмотря на приостановку деятельности Sputnik Азербайджан, агентство фактически продолжало работу, а его сотрудники продолжали выходить в офис и посещали различные мероприятия.

МИД Азербайджана подтвердило информацию, но детали не уточнило. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам.

Ранее в СПЧ прокомментировали задержания в офисе Sputnik Азербайджан в Баку.