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В Венгрии заявили об опасении в НАТО третьей мировой войны

Орбан: в НАТО формируется большинство, которое выступает против конфликта с РФ
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о формировании в НАТО большинства, которое считает, что любой конфликт альянса с Россией приведет к третьей мировой войне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поэтому если НАТО вмешается в войну на стороне Украины, то будет риск Третьей мировой войны. Если НАТО примет Украину, то будет находиться в постоянном конфликте с Россией, что создает продолжающуюся угрозу Третьей мировой войны. Поэтому этого нужно избегать», — сказал венгерский премьер в эфире телеканала TV2.

20 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума признался, что его беспокоит угроза третьей мировой войны. Он также заявлял, что Россия с тревогой следит за эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

25 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что разговоры об угрозе третьей мировой войны стали будничными. Он назвал этот факт печальным в условиях, когда наблюдается подъем реваншистских настроений в Европе.

Ранее силы НАТО отработали удары по России и прорыв ее ПВО.

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