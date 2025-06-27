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Силы НАТО отработали удары по России и прорыв ее ПВО

«Известия»: силы НАТО отработали прорыв ПВО России рядом с госграницей в Карелии
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Mindaugas Kulbis/AP

В Финляндии прошли крупные авиационные учения сил НАТО «Атлантик Трайдент» и «Итакаира-2025/2», в ходе которых военные Североатлантического альянса отработали прорыв противовоздушной обороны (ПВО) России. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники.

По ее информации, в первых маневрах, завершившихся 27 июня, приняли участие свыше 40 самолетов и разведывательных беспилотников RQ-4D Phoenix Военно-воздушных сил (ВВС) Финляндии, США, Франции и Великобритании. Они преследовали цель отработать совместную тактику действий в воздухе.

Как заявили источники, параллельно с этими маневрами альянс провел учения «Итакаира-2025/2». Они состоялись возле государственной границы России в Карелии и также закончились 27 июня. Об этих учениях НАТО официально нигде не сообщало.

По данным издания, в ходе вторых маневров «отрабатывались срочный подъем авиации в воздух, ведение воздушного боя, завоевание превосходства в воздухе, нанесение ударов по наземным объектам и прорыв систем ПВО России». В этих учениях были задействованы около 1 тыс. военнослужащих и до 30 единиц авиационной техники.

20 июня президент России Владимир Путин заявил, что НАТО расширялось на восток шесть раз с того момента, как России обещали не расширять альянс.

Ранее на Западе описали сценарий потенциальной войны России и НАТО.

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