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Путин рассказал, беспокоит ли его угроза третьей мировой войны

Путин признался, что его беспокоит угроза третьей мировой войны

Президент России Владимир Путин признался, что его беспокоит угроза третьей мировой войны. Об этом он сообщил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого российский лидер отметил, что если бы Украина сбросила на Россию «грязную бомбу», то это было бы колоссальной ошибкой республики. Путин подчеркнул, что при применении подобного вооружения ответ России был бы очень жестким. Президент выразил надежду, что до такого исхода событий никогда не дойдет.

20 июня Владимир Путин участвует в пленарном заседании ПМЭФ-2025. Путин планирует дать оценку текущей международной обстановке и рассказать о состоянии российской и мировой экономики. В Кремле отметили, что выступление президента на пленарной сессии ПМЭФ будет носить «объемный» характер. «Газета.Ru» ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Путина и его ответов на вопросы модератора.

Ранее Путин оценил отношения России и США.

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ПМЭФ – 2025
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