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Лавров оценил разговоры об угрозе третьей мировой войны

Лавров: разговоры об угрозе третьей мировой стали будничными, это печально
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Разговоры об угрозе третьей мировой войны стали будничными. Это печально в условиях, когда наблюдается подъем реваншистских настроений в Европе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Уже стало таким будничным говорить о возможности начала третьей мировой войны. И особенно это печально в ситуации, когда реваншистские, агрессивные, воинствующие настроения вновь возвращаются в полном объеме в Европе», — сказал глава российского МИД.

Наблюдая за действиями европейских политиков, он выразил сожаление, что двух мировых войн и других менее значительных конфликтов прошлого столетия лидерам ЕС, по всей видимости, было недостаточно.

До этого зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов не исключил, что конфликт между Ираном и Израилем может обернуться третьей мировой войной. Он отметил, что Россия приложила немало усилий, чтобы повернуть конфликт в мирное русло. Сенатор подчеркнул, что если все эти сигналы о прекращении огня реализуются, это будет «очень хорошо».

В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. В ответ министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Ранее в Совфеде усомнились, что США справятся с ситуацией на Ближнем Востоке без России.

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