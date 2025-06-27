Стало известно, что 17-летний Адам Кадыров женится

Старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила, что скоро состоится свадьба ее 17-летнего брата, секретаря Совбеза региона Адама Кадырова, третьего сына чеченского лидера. Об этом она написала в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), отвечая на вопрос подписчицы, кто женится.

«Женится мой брат Адам», — написала Кадырова, сопроводив ответ подписчице смайликом.

По ее словам, свадьба пройдет в родительском доме в Ахмат-Юрте, родовом селе Кадыровых. На просьбу подписчицы показать «кусочек праздника» дочь главы Чечни заметила, что в день свадьбы ей бывает не до телефона, и больше не привела никаких подробностей. Все ответы Айшат сопровождала публикациями фото с торжества.

21 мая 17-летний секретарь Совбеза Чечни был награжден второй за 10 дней медалью ОМОН. Как сообщил ЧГТРК «Грозный», Адам Кадыров получил медаль подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач.

Также источник рассказал, что поводом к награждению стал «весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии» Адама Кадырова. Награду ему вручал глава «Ахмат-Крепость», двоюродный брат главы Чечни Абдул-Керим Кадыров.

Ранее стало известно, уйдет ли Кадыров в отставку.