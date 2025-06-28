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Кадыров поблагодарил Путина за поздравление его 17-летнего сына со свадьбой

Кадыров поблагодарил Путина за поздравление Адама Кадырова со свадьбой
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dustum/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента Владимира Путина за личное поздравление секретаря Совбеза региона, 17-летнего Адама Кадырова «со вступлением в семейную жизнь». Соответствующий пост Кадыров-старший опубликовал в своем Telegram-канале.

«Благодарю Вас за все теплые поздравления в адрес молодоженов и за все искренние пожелания в адрес всего чеченского народа», — написал глава Чечни.

Он отметил, что поздравление главы РФ стало проявлением внимания, которое семья Кадыровых никогда не забудет.

27 июня старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила, что скоро состоится свадьба ее 17-летнего брата, секретаря Совбеза региона Адама Кадырова, третьего сына чеченского лидера. Об этом она написала в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), отвечая на вопрос подписчицы, кто женится.

Торжество состоится в родительском доме в Ахмат-Юрте, в родовом селе Кадыровых.

21 мая 17-летний секретарь Совбеза Чечни был награжден второй за 10 дней медалью ОМОН. Как сообщил ЧГТРК «Грозный», Адам Кадыров получил медаль подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач.

Ранее стало известно, уйдет ли Кадыров в отставку.

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