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Адама Кадырова наградили второй за 10 дней медалью

ЧГТРК Грозный: Адам Кадыров награжден медалью ОМОН Ахмат-Крепость
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Елена Афонина

Несовершеннолетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, секретарь Совбеза региона Адам Кадыров награжден второй за 10 дней медалью ОМОН. Это следует из публикации ЧГТРК «Грозный» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По информации издания, 17-летний Кадыров получил медаль подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач.

Также ЧГТРК «Грозный» отмечает, что поводом к награждению стал «весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии» Адама Кадырова. Награду ему вручал глава «Ахмат-Крепость», двоюродный брат главы Чечни Абдул-Керим Кадыров.

12 мая Адам Кадыров был награжден памятной медалью к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный». За что была присуждена медаль, не уточняется. Это уже семнадцатая награда, которую получил сын главы Чечни.

А 23 апреля 17-летний Адам Кадыров стал секретарем Совбеза Чечни.

В конце 2023 года сын главы Чечни также получил свою первую высокую должность — Адам был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, то есть возглавил охрану своего отца. За это Кадырова-младшего внесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника Службы безопасности главы субъекта России. В том же году сын Кадырова стал куратором чеченского батальона имени Шейха Мансура.

Ранее сообщалось, уйдет ли Кадыров в отставку.

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