Турция ожидает скорого объявления даты российско-украинских переговоров

Турция рассчитывает на скорое определение даты третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный дипломатический источник.

По информации собеседника агентства, турецкая сторона выразила готовность на высшем уровне организовать и провести новые переговоры. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о проведении консультаций с делегациями обеих стран и наличии воли сторон к продолжению диалога.

«Надеемся, что в ближайшее время будет объявлено о конкретной дате. Турция готова предоставить площадку для этих переговоров», — отметил дипломатический источник.

29 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на полях встреч ЕАЭС в Минске сообщил, что пока новые встречи представителей Москвы и Киева не намечены.

На прошлой неделе президент Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума говорил о том, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с диалогом и отметил, что промедление может ухудшить положение Украины. Переговоры, по его словам, возможны после 22 июня.

Ранее нардеп не увидел козырей у Зеленского для переговоров с Россией.