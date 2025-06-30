На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турция ожидает скорого объявления даты российско-украинских переговоров

РИА: Турция рассчитывает на скорое объявление даты переговоров России и Украины
close
Murad Sezer/Reuters

Турция рассчитывает на скорое определение даты третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный дипломатический источник.

По информации собеседника агентства, турецкая сторона выразила готовность на высшем уровне организовать и провести новые переговоры. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о проведении консультаций с делегациями обеих стран и наличии воли сторон к продолжению диалога.

«Надеемся, что в ближайшее время будет объявлено о конкретной дате. Турция готова предоставить площадку для этих переговоров», — отметил дипломатический источник.

29 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на полях встреч ЕАЭС в Минске сообщил, что пока новые встречи представителей Москвы и Киева не намечены.

На прошлой неделе президент Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума говорил о том, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с диалогом и отметил, что промедление может ухудшить положение Украины. Переговоры, по его словам, возможны после 22 июня.

Ранее нардеп не увидел козырей у Зеленского для переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Переговоры в Стамбуле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами