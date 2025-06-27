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Путин допустил встречу с Трампом

Путин назвал вполне возможной свою встречу с Трампом
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Иван Секретарев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о высокой вероятности проведения встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС.

«А так, в целом, встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить», — сказал российский лидер.

Он также заявил о своей неизменной готовности к налаживанию контактов и проведению встреч, в том числе с американским лидером.

По мнению Путина, благодаря усилиям президента США отношения между Россией и Америкой начинают постепенно выправляться.

«В целом благодаря президенту Трампу отношения между Россией и Соединенными Штатами начинают в чем-то выравниваться. Не все решено в сфере дипломатических отношений, но все-таки первые шаги сделаны. Мы двигаемся дальше», — сказал президент.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не проделана «домашняя работа» по устранению раздражителей в отношениях с Вашингтоном, нет смысла проводить встречу между президентами России и США.

Ранее Путин отметил мужество Трампа.

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