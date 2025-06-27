Путин отметил мужество Трампа

Президент США Дональд Трамп — мужественный человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Он [Президент США Дональд Трамп. — «Газета.Ru»] мужественный человек, это ясно», — сказал Путин по итогам визита в Минск.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа будет полезна, но только в случае хорошей подготовки. По его словам, предстоящим переговорам должна предшествовать большая экспертная работа, но она пока не ведется.

По словам Пескова, пока не проделана «домашняя работа» по устранению раздражителей в отношениях с Вашингтоном, нет смысла проводить встречу между президентами России и США.

16 июня встреча России и США, нацеленная на устранение раздражителей в двусторонних отношениях, была отменена по инициативе американской стороны.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Трампом.