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Ушаков высказался о подготовке к встрече Путина и Трампа

Ушаков: поездка Путина в Нью-Йорк может случиться по предварительной договоренности
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Алексей Даничев/РИА Новости

Российская сторона считает предпочтительным такой вариант встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, к которой будут подготовлены документы. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, вопрос встречи лидеров обсуждается, однако на данный момент не перешел в практическую плоскость.

«Я думаю, что эта встреча вполне может состояться, где и когда — пока сказать трудно, конечно», — добавил Ушаков.

Помощник президента России отметил, что для организации встречи нужна не только договоренность в турецким лидером Реджеп Тайип Эрдоганом, но и между Путиным и Трампом. Кроме того, поездка главы государства в Нью-Йорк может произойти по предварительной договоренности.

До этого Путин заявил о высокой вероятности проведения встречи с Трампом. Он также заявил о своей неизменной готовности к налаживанию контактов и проведению встреч, в том числе с американским лидером.

По мнению российского лидера, благодаря усилиям президента США отношения между Россией и Америкой начинают постепенно выправляться.

Ранее Путин отметил мужество Трампа.

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