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Орешкин рассказал о последствиях заморозки российских активов

Орешкин: заморозка активов России нанесла урон финансовой системе Запада
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Илья Питалев/РИА Новости

Заморозка российских активов нанесла большой урон для финансовой системы Запада. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в эфире программы »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Вся эта история — это большой урон западной финансовой системе и западным странам», — заявил он.

По словам Орешкина, этот урон уже нанесен.

До этого стало известно, что в первом квартале 2025 года доходы от российских замороженных активов упали на 7,5%. Отмечается, что с момента заморозки депозитарий заработал от инвестирования заблокированных российских активов в виде процентных доходов только €1,47 млрд.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс ранее сообщал, что Европейский союз потратит €900 млн от замороженных активов России на оружие и боеприпасы для Украины.

Также Евросоюз перевел Украине €1 млрд в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом.

Ранее глава МИД Украины назвал Евросоюзу три способа давления на Россию.

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