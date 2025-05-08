Евросоюз перевел Украине €1 млрд с доходов от замороженных активов России

ЕС перевел Украине €1 млрд в виде транша с доходов от замороженных активов РФ

Евросоюз перевел Украине 1 млрд евро в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК).

«Сегодня Европейская комиссия выделила Украине четвертый транш своего кредита макрофинансовой помощи (МФП) в размере €1 млрд, укрепив роль ЕС как крупнейшего донора Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности МФП составляет €18,1 млрд.

До этого председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) поможет Киеву занять сильную позицию, если продолжит ему военную помощь, полностью откажется от российских энергоносителей и ускорит вступление Украины в объединение.

Говоря о поддержке обороны, фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз уже предоставил Украине военную помощь на сумму €50 млрд. Глава Еврокомиссии призвала «перейти от логики помощи к логике интеграции европейских оборонных отраслей». Политик указала, что подобный подход является наиболее эффективным и финансово выгодным способом поддержки военных усилий Украины.

Ранее фон дер Ляйен вновь заявила об угрозе для Европы со стороны России.