Euroclear: доходы от замороженных активов РФ в 1 квартале 2025-го упали на 7,5 %

В первом квартале 2025 года доходы от российских замороженных активов упали на 7,5%, сообщает пресс-служба бельгийского депозитария Euroclear.

Отмечается, что с момента заморозки депозитарий заработал от инвестирования заблокированных российских активов в виде процентных доходов только €1,47 млрд.

До этого еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщал, что Европейский союз потратит €900 млн от замороженных активов России на оружие и боеприпасы для Украины.

Также Евросоюз перевел Украине 1 млрд евро в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявил, что Брюссель еще до вступления Украины в ЕС хочет запланировать на ближайшие семь лет средства на ее финансирование. По его словам, речь идет о сотнях миллиардов евро.

Ранее фон дер Ляйен вновь заявила об угрозе для Европы со стороны России.