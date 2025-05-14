В первом квартале 2025 года доходы от российских замороженных активов упали на 7,5%, сообщает пресс-служба бельгийского депозитария Euroclear.
Отмечается, что с момента заморозки депозитарий заработал от инвестирования заблокированных российских активов в виде процентных доходов только €1,47 млрд.
До этого еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщал, что Европейский союз потратит €900 млн от замороженных активов России на оружие и боеприпасы для Украины.
Также Евросоюз перевел Украине 1 млрд евро в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявил, что Брюссель еще до вступления Украины в ЕС хочет запланировать на ближайшие семь лет средства на ее финансирование. По его словам, речь идет о сотнях миллиардов евро.
Ранее фон дер Ляйен вновь заявила об угрозе для Европы со стороны России.