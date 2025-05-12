Евросоюз выделит на оружие для Украины €900 млн от активов России

Кубилюс: ЕС потратит €900 млн доходов от активов РФ на оружие для Украины

Европейский союз (ЕС) потратит €900 млн от замороженных активов России на оружие и боеприпасы для Украины. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, передает ТАСС.

«ЕС до конца года выделит еще €900 млн на закупки снарядов и оружия для Киева», — сказал он.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявил, что Брюссель еще до вступления Украины в ЕС хочет запланировать на ближайшие семь лет средства на ее финансирование. По его словам, речь идет о сотнях миллиардов евро. Он добавил, что Венгрия не позволит заставить своих граждан платить ни за ускоренное вступление Украины в ЕС, ни за бессмысленную поддержку Киева.

До этого Евросоюз перевел Украине 1 млрд евро в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом.

Ранее фон дер Ляйен вновь заявила об угрозе для Европы со стороны России.