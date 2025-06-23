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Глава МИД Украины назвал Евросоюзу три способа давления на Россию

Глава МИД Сибига призвал ЕС давить на Россию всеми дипломатическими средствами
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников в Европе использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы «принудить» Россию к переговорам. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на его заявление по прибытии в Брюссель на встречу глав МИД стран ЕС.

По его словам, нужно использовать «все дипломатические инструменты», чтобы повысить для России цену проведения СВО.

«Пришло время использовать все дипломатические инструменты, чтобы принудить Россию к миру, к переговорам. У них нет причин садиться за стол переговоров. Поэтому, еще раз: санкции, изоляция, заморозка активов», — заявил Сибина.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поставил перед украинскими дипломатами четкие задачи на период особого «месяца давления на Россию».

Это произошло после слов президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума о том, что он считает русских и украинцев одним народом.

Ранее на Западе раскрыли, будет ли НАТО воевать с Россией из-за Украины.

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