Путин примет участие в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи. Об этом сообщается в программе »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Помимо этого, глава государства на следующей неделе планирует провести совещание с правительством и встречу по развитию новых регионов РФ. Также российский лидер проведет международные контакты и мероприятия по линии Агентства стратегических инициатив, следует из программы.

Об участии Путина в саммите БРИКС 25 июня сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, участие по видеоконференцсвязи связано с определенными сложностями в контексте требований Международного уголовного суда (МУС).

Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6–7 июля 2025 года. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, главной задачей РФ на предстоящем мероприятии станет работа по инициативам, выдвинутым Москвой на этот год.

Ранее президент Бразилии позвал на саммит БРИКС три страны Латинской Америки.