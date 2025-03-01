Президент Бразилии позвал на саммит БРИКС три страны Латинской Америки

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил РИА Новости, что пригласил на летний саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро Мексику, Уругвай и Колумбию.

Политик пояснил, что, по его мнению, хотя эти страны Латинской Америки не входят в организацию, их участие важно.

«Потому что это момент, чтобы пообщаться со всем миром», — сказал бразильский лидер.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Последний саммит состоялся в прошлом октябре в Казани. Там присутствовали пять новых членов организации, присоединившихся в январе 2024-го. С 1 января этого года Бразилия является председателем БРИКС. Летний саммит состоится 6-7 июля в Рио-де-Жанейро.

Ранее Болсонару пообещал вывести Бразилию из БРИКС.