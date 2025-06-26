На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме не поверили в информацию о том, что Трамп разочаровывается в Путине

Депутат Журова сочла домыслом журналистов, что Трамп разочаровался в Путине
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Публикации о том, что президент США Дональд Трамп якобы все больше разочаровывается в российском лидере Владимире Путине, являются не более чем домыслами западных журналистов. Об этом News.ru заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Если Трамп лично не сказал, что разочаровался в России, то это домыслы журналистов. Им очень хочется, чтобы так было, чтобы оправдывать ту же задержку в переговорах с их стороны, финансирование Украины и ВСУ и траты на вооружение», — объяснила Журова.

По ее словам, все надеялись, что Трамп «эту ситуацию разрешит». На Западе очень выгодно считать, что американский лидер разочаровался в Путине, но это домыслы журналистов, подчеркнула парламентарий.

До этого британская газета Financial Times писала, что президент США Дональд Трамп изменил тон в отношении российского коллеги Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку все больше разочаровывается в главе России из-за максималистских требований.

В материале отмечается, что Трамп проявил симпатию к Зеленскому, назвав его «очень милым» после встречи на саммите НАТО, однако занял более жесткую позицию в отношении Путина.

Ранее глава МИД Польши заявил, что Путин «разбудил гиганта».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами