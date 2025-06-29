Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х раскритиковал заявление президента страны Эммануэля Макрона о новых санкциях против России.

«Надо сказать, что первые 17 [пакетов санкций] были выдающимся успехом! Очевидно, нулевая эффективность для мира, резкий рост цен на энергоносители...» — написал Филиппо.

Политик подчеркнул, что очередной пакет рестрикций применяется в момент, когда экономика Франции работает хуже, чем когда-либо.

До этого Эммануэль Макрон заявил, что ЕС подготовил «беспрецедентные санкции» в отношении России. По словам Макрона, наращивание санкционного давления на Москву также поддерживает президент США Дональд Трамп, для которого разрешение украинского конфликта «необходимо».

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что чем больше санкций, тем хуже для тех, кто их вводит. Это касается и Франции, это касается экономики Европы в целом, уточнил глава государства.

Ранее в Госдуме не поверили в информацию о том, что Трамп разочаровывается в Путине.