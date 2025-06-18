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Макрон заявил, что Россию ждут беспрецедентные санкции

Макрон: ЕС подготовил беспрецедентные санкции в отношении России
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Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС подготовил беспрецедентные санкции в отношении России. О планах Брюсселя французский лидер рассказал в выступлении по итогам саммита «Большой Семерки», которое транслировалось на странице Елисейского дворца в социальной сети X.

По словам Макрона, наращивание санкционного давления на Москву также поддерживает президент США Дональд Трамп, для которого разрешение украинского конфликта «необходимо».

До этого Макрон назвал решение Трампа по России проверкой на благонадежность.

Политик заявил, что Трамп должен подтвердить приверженность антироссийским санкциям, если Москва будет «не готова заключить мир» с Киевом.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Накануне второго раунда этих переговоров в России произошла серия подрывов железнодорожных путей, а атаки беспилотников на страну стали значительно чаще и интенсивнее.

Ранее Макрон призвал Трампа отреагировать на «цинизм» Путина.

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