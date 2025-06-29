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В Турции призвали не игнорировать аналитические способности Путина

DikGAZETE: миру стоит прислушаться к прогнозам Путина
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Журналист Эрхан Куадзба указал в своем материале для турецкой газеты dikGAZETE, что прогнозы президента России Владимира Путина заслуживают внимания мирового сообщества.

В статье говорится, что Путин является хорошим аналитиком, который назвал конфликт Ирана и Израиля, а также ситуацию на Украине конкретными шагами к третьей мировой войне.

«Весь мир должен принять во внимание это предсказание и оказать давление на киевский режим и Израиль, которые являются причинами конфликтов», — сказано в материале dikGAZETE.

20 июня Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума признался, что его беспокоит угроза третьей мировой войны. Он также заявлял, что Россия с тревогой следит за эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

25 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что разговоры об угрозе третьей мировой войны стали будничными. Он назвал этот факт печальным в условиях, когда наблюдается подъем реваншистских настроений в Европе.

Ранее в Белоруссии предупредили об угрозе столкновения ядерных государств.

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