В Белоруссии предупредили об угрозе столкновения ядерных государств

Угроза вовлечения ядерных государств в прямое противостояние стала вполне реальной. Об этом заявил глава минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, его слова приводит пресс-служба оборонного ведомства в Telegram-канале.

«Отдельные страны и их коалиции выбрали путь открытой милитаризации и наращивания боевого потенциала с угрозой его применения для реализации политических амбиций», — сказал министр на совещании глав военных ведомств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао.

По словам Хренина, такой подход уже привел к военным конфликтам в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах мира. Он считает, что дальнейшая эскалация может привести к непоправимым последствиям глобального масштаба.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «будничными» разговоры об угрозе третьей мировой войны и заявил, что это печально в условиях, когда наблюдается подъем реваншистских, агрессивных и воинствующих настроений в Европе.

Наблюдая за действиями европейских политиков, глава МИД России выразил сожаление, что двух мировых войн и других менее значительных конфликтов прошлого столетия лидерам ЕС, по всей видимости, было недостаточно.

Ранее в Совфеде допустили, что конфликт Ирана и Израиля мог обернуться мировой войной.