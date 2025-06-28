На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о значимости Арктики для России

Путин: будущее России — за освоением Арктики
close
ФГУП «Атомфлот»

Российский президент Владимир Путин считает, что будущее России лежит в том числе за освоением Арктики, которой уделяется пристальное внимание. Об этом он заявил в ходе видеоконференции по открытию молодежных центров в российских регионах .

Глава государства вспомнил слова ученого Михаила Ломоносова о том, что Россия «Сибирью прирастать будет».

«... теперь очевидно, что будущее России — в том числе, а, может быть, и в большем же смысле за Арктикой, за освоением Арктики, которую мы активно начинаем осваивать», — подчеркнул он.

В мае Путин поручил подготовить предложения по развитию в Арктике туристических кластеров и обеспечению их транспортной и иной инфраструктурой. Ответственными были назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица субъектов РФ, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны.

Кроме того, по поручению президента правительству Российской Федерации совместно с «Росатомом» предстоит к августу текущего года разработать детальную модель формирования Трансарктического транспортного коридора, соединяющего Санкт-Петербург и Владивосток через Архангельск.

Ранее Путин назвал Россию страной возможностей.

Все новости на тему:
Освоение Арктики
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами