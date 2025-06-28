Путин рассказал о значимости Арктики для России

Российский президент Владимир Путин считает, что будущее России лежит в том числе за освоением Арктики, которой уделяется пристальное внимание. Об этом он заявил в ходе видеоконференции по открытию молодежных центров в российских регионах .

Глава государства вспомнил слова ученого Михаила Ломоносова о том, что Россия «Сибирью прирастать будет».

«... теперь очевидно, что будущее России — в том числе, а, может быть, и в большем же смысле за Арктикой, за освоением Арктики, которую мы активно начинаем осваивать», — подчеркнул он.

В мае Путин поручил подготовить предложения по развитию в Арктике туристических кластеров и обеспечению их транспортной и иной инфраструктурой. Ответственными были назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица субъектов РФ, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны.

Кроме того, по поручению президента правительству Российской Федерации совместно с «Росатомом» предстоит к августу текущего года разработать детальную модель формирования Трансарктического транспортного коридора, соединяющего Санкт-Петербург и Владивосток через Архангельск.

Ранее Путин назвал Россию страной возможностей.