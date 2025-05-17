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Путин поручил выработать модель работы Трансарктического коридора

Путин дал указание разработать схему функционирования Трансарктического коридора
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

По поручению президента РФ Владимира Путина Правительству Российской Федерации совместно с Росатомом предстоит к августу текущего года разработать детальную модель формирования Трансарктического транспортного коридора, соединяющего Санкт-Петербург и Владивосток через Архангельск. Решение было принято после поездки главы государства в Мурманск.

В реализации этой задачи должны участвовать Комиссия Госсовета РФ по вопросам Северного морского пути и Арктики, Объединенная судостроительная корпорация, Судостроительный комплекс «Звезда», а также заинтересованные грузоотправители.

До сентября правительство должно подготовить предложения по развитию и модернизации судостроительных и судоремонтных мощностей, необходимых для функционирования Трансарктического коридора, с акцентом на возможности строительства новых верфей и определения оптимальных мест их расположения.

В процессе разработки модели работы правительству и Росатому необходимо выбрать инфраструктурного оператора, разработать систему оценки эффективности, а также оценить конкурентоспособность коридора на мировом рынке, включая возможность субсидирования тарифов на ледокольную перевозку.

Президент также поручил правительству совместно с ВЭБ.РФ изучить вопрос создания проектного офиса на базе госкорпорации. Этот офис будет заниматься экспертным сопровождением и поддержкой достижения национальных целей развития в Арктической зоне, а также содействовать развитию инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора, реализации инвестиционных проектов и комплексных планов социально-экономического развития арктических населенных пунктов. Доклад по данному вопросу ожидается к 1 июня.

До этого Путин во время выступления на международном арктическом форуме в Мурманске заявил, что РФ укрепит свое глобальное лидерство в Арктике.

Ранее Путин поручил развивать туризм в Арктике.

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