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Путин назвал Россию страной возможностей

Путин в День молодежи назвал Россию страной возможностей
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Иван Секретарев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что страна предоставляет молодым людям безграничные возможности для реализации. Его слова прозвучали на церемонии открытия молодежных комплексов в регионах, передает РИА Новости.

«Мы продолжим создавать условия, чтобы каждый мог убедиться: Россия действительно открывает все пути для развития. Еще раз поздравляю с Днем молодежи», — отметил глава государства.

День молодежи в России отмечается в последнюю субботу июня. В 2025 году праздник выпал на 28 число. Дату официально утвердили указом президента в мае 2023 года.

Кремль сообщал, что Путин в День молодежи в режиме видеоконференции примет участие в открытии молодежных центров в шести российских регионах. В Telegram-канале президентской администрации говорилось, что на встрече будет также уделено внимание фестивалям «День молодежи», главными площадками которых станут Омск и Пермь — молодежные столицы России, получившие этот статус благодаря победе в конкурсе «Время молодых».

Ранее Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы.

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