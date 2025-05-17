Путин поручил развивать туризм в Арктике

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по развитию в Арктике туристических кластеров и обеспечению их транспортной и иной инфраструктурой. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«В целях повышения туристского потенциала арктических территорий, в том числе территорий Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Архангельской и Мурманской областей, подготовить <...> предложения по развитию на арктических территориях туристических кластеров», — говорится в документе.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица субъектов РФ, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны.

До этого Путин во время выступления на международном арктическом форуме в Мурманске заявил, что РФ укрепит свое глобальное лидерство в Арктике. Он отметил, что северный вектор развития является историческим суверенным выбором страны. Глава государства отметил, что задачи РФ в Арктике должны иметь исторический масштаб, с расчетом на десятилетия и века. По его словам, Россия обеспечит комплексное развитие региона, а также задаст задел для будущих поколений россиян.

Ранее в ФРГ заявили об отставании Северной Европы от России в развитии БПЛА в Арктике.