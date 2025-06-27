Путин заявил, что решить украинский кризис не так просто

Путин: Трамп убедился, что разрешить украинский кризис не так просто

Разрешить ситуацию вокруг Украины не так легко, как это может показаться со стороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

В подтверждение своих слов он привел заявление президента США Дональда Трампа, который изначально верил, что сможет быстро достичь мира на Украине, но потом признал трудность урегулирования конфликта.

«Он недавно заявил, что это оказалось сложнее, чем представлялось со стороны. Так и есть. Одно дело — смотреть со стороны, а другое дело — погрузиться в проблему», — отметил Путин.

Во время своего выступления Путин также отметил, что президент США Дональд Трамп — мужественный человек.

Российский лидер при этом подчеркнул, что Россия хочет завершить специальную военную операцию (СВО) с нужным для себя результатом, для чего и рассчитаны ее траты на вооружение.

До этого Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее завершить конфликт на Украине.

Ранее Путин заявил о возможной встрече с Трампом.