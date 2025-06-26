Стало известно о росте разочарования Трампа Путиным

FT: Трамп все больше разочаровывается в Путине из-за максималистских требований

Президент США Дональд Трамп изменил тон в отношении российского коллеги Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку все больше разочаровывается в главе России из-за максималистских требований. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

В материале отмечается, что Трамп проявил симпатию к Зеленскому, назвав его «очень милым» после встречи на саммите НАТО, однако занял более жесткую позицию в отношении Путина.

Как пишет FT, президент США долго колебался в своем отношении к лидерам России и Украины, и кульминацией стал конфликт с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, после которого Вашингтон временно приостановил военную и разведывательную помощь Киеву.

В то же время уточняется, что изначально создавалось впечатление, что Трамп больше склоняется к Путину.

«Но в последние недели Трамп все больше разочаровывался в российском президенте из-за его максималистских требований и отказа согласиться на прекращение огня», — пишет газета.

Накануне Трамп на брифинге по итогам саммита НАТО выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине. При этом глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он президента РФ угрозой и разделяет ли мнение о территориальных амбициях российской стороны за пределами Украины.

Ранее Мелони посоветовала Трампу проявить решимость на Украине, как было с Ираном.