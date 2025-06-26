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Путин высказался о возможности сотрудничества ЕАЭС с зарубежными партнерами

Путин: ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске, передает РИА Новости.

«Наше объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, укрепляются контакты с многосторонними структурами», — подчеркнул глава государства.

Путин упомянул БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН и Африканский союз среди объединений, с которыми у ЕАЭС развиваются связи.

До этого президент заявил, что финансовые институты стран Евразийского экономического союза поддерживают контакты с Новым банком развития БРИКС, Азиатским банком развития, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и другими подобными учреждениями.

При этом Путин отметил, что диалог РФ со Всемирным банком и другими западноцентричными финансовыми учреждениями сейчас затруднен из-за их политической ангажированности.

Ранее страна Центральной Америки запросила статус наблюдателя в ЕАЭС.

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