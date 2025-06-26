Путин высказался о возможности сотрудничества ЕАЭС с зарубежными партнерами

Путин: ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске, передает РИА Новости.

«Наше объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, укрепляются контакты с многосторонними структурами», — подчеркнул глава государства.

Путин упомянул БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН и Африканский союз среди объединений, с которыми у ЕАЭС развиваются связи.

До этого президент заявил, что финансовые институты стран Евразийского экономического союза поддерживают контакты с Новым банком развития БРИКС, Азиатским банком развития, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и другими подобными учреждениями.

При этом Путин отметил, что диалог РФ со Всемирным банком и другими западноцентричными финансовыми учреждениями сейчас затруднен из-за их политической ангажированности.

Ранее страна Центральной Америки запросила статус наблюдателя в ЕАЭС.