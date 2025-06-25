Заседание высшего Евразийского экономического совета с участием Путина пройдет в Минске

Ушаков: заседание ЕАЭС с участием Путина состоится в Минске 27 июня

Заседание высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) с участием президента России Владимира Путина состоится в Минске 27 июня. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге, передает ТАСС.

На саммите Путин предложит его участникам собраться на традиционную декабрьскую встречу в Санкт-Петербурге.

22 июня журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что во время визита в Белоруссию на этой неделе российский лидер примет участие в саммите ЕАЭС, проведет совещание о ходе создания культурно-образовательных кластеров и встретится с выпускниками военных вузов.

До этого сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян будет участвовать в форуме Евразийского экономического союза по видеосвязи.

Ранее Путин поздравил лидеров Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана с Днем ЕАЭС.