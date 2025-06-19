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Пашинян отказался лично присутствовать на форуме ЕАЭС

Рыженков: премьер Армении Пашинян примет участие в форуме ЕАЭС по видеосвязи
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Александр Казаков/РИА Новости

Премьер Армении Никол Пашинян примет участие в форуме Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по видеосвязи. Об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, передает БелТА.

«Никол Пашинян примет участие в форуме в дистанционном формате», — сказал он.

Остальные руководители стран-членов ЕАЭС примут участие в мероприятии лично. Среди них: президенты России, Казахстана и КиргизииВладимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Кроме того, во время форума должна состояться пленарная сессия с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Уточняется, что участники пленарной сессии поделятся взглядом на развитие региона, торгово-экономических и финансовых связей как в ЕАЭС, так и в мире.

До этого Пашинян заявил, что Армению ждет выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом.

Ранее в Армении оценили уровень отношений с Россией.

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