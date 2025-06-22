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Путин посетит Белоруссию для участия в саммите ЕАЭС

Путин на следующей неделе примет участие в саммите ЕАЭС и поговорит с Лукашенко
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Иван Секретарев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе поедет в Белоруссию для участия в саммите ЕАЭС. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Во время визита российский лидер проведет совещание о ходе создания культурно-образовательных кластеров и встретится с выпускниками военных вузов.

Помимо этого, в ходе поездки глава государства планирует встретиться с временным президентом Республики Мали генералом Ассими Гоитой и белорусским лидером Александром Лукашенко.

До этого сообщалось, что Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Кроме того, глава российского государства возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, которые удостоены почетного звания «Город воинской славы».

В этот же день Путин планирует встретиться с создателями государственных учебников по истории. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, во время беседы участники обсудят результаты выполненной работы и создание новых учебных курсов для включения в образовательный процесс.

Ранее Песков оценил объективность западных СМИ в освещении слов Путина.

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