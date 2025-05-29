Путин поздравил лидеров Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана с Днем ЕАЭС

Путин заявил о динамичном развитии интеграционных процессов в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии с Днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Телеграмма, адресованная главам иностранных государств, была опубликована на официальном сайте Кремля.

В тексте подчеркивается, что интеграционные процессы в рамках ЕАЭС продолжают развиваться «весьма динамично и плодотворно». В частности, странам — членам организации удалось создать общий рынок, что способствует свободе перемещения различных товаров и услуг.

«Осуществляется гармонизация национальных систем правового регулирования в важнейших сферах, успешно реализуются совместные экономические и инфраструктурные проекты», — добавил российский лидер.

Президент РФ выразил уверенность, что страны — члены ЕАЭС будут и дальше наращивать многостороннее взаимодействие и сотрудничать ради обеспечения стабильности в Евразии.

В конце Путин пожелал зарубежным коллегам здоровья и успехов. Также он обратился к жителям четырех государств, пожелав им процветания и счастья.

День ЕАЭС отмечается каждый год 29 мая. Эту дату выбрали в честь дня подписания договора, который положил начало данной международной организации в 2014 году.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал, что защищает ЕАЭС от деглобализации экономики.