В Белоруссии подготовили подарок для Путина

Для президента России Владимира Путина в Минске подготовили эксклюзивный подарок. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«По поводу подарка я скажу так. У нас, как вы, я уверена, знаете, с выполнением обещаний все в порядке — три года ждать не надо. Эксклюзив для Владимира Владимировича и других высоких гостей — готов», — сказала она.

В июне во время поездки в Гродненскую область и посещения цеха по производству сыров у президента Белоруссии Александра Лукашенко родилась идея подарка Путину — сыр с изображением Кремля.

До этого сообщалось, что во время визита в Белоруссию российский лидер примет участие в саммите евразийского экономического совета (ЕАЭС), проведет совещание о ходе создания культурно-образовательных кластеров и встретится с выпускниками военных вузов.

Заседание высшего евразийского экономического совета с участием Путина состоится в Минске 27 июня.

Ранее Путин поздравил лидеров Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана с Днем ЕАЭС.