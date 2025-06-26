На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии подготовили подарок для Путина

Эйсмонт: для Путина в Минске подготовили эксклюзивный подарок
close
Сергей Бобылев/РИА «Новости»

Для президента России Владимира Путина в Минске подготовили эксклюзивный подарок. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«По поводу подарка я скажу так. У нас, как вы, я уверена, знаете, с выполнением обещаний все в порядке — три года ждать не надо. Эксклюзив для Владимира Владимировича и других высоких гостей — готов», — сказала она.

В июне во время поездки в Гродненскую область и посещения цеха по производству сыров у президента Белоруссии Александра Лукашенко родилась идея подарка Путину — сыр с изображением Кремля.

До этого сообщалось, что во время визита в Белоруссию российский лидер примет участие в саммите евразийского экономического совета (ЕАЭС), проведет совещание о ходе создания культурно-образовательных кластеров и встретится с выпускниками военных вузов.

Заседание высшего евразийского экономического совета с участием Путина состоится в Минске 27 июня.

Ранее Путин поздравил лидеров Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана с Днем ЕАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами