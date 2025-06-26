Песков: Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ в Минске

Президент России Владимир Путин пообщается с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Отдельно будет общение с наследным принцем ОАЭ», — сказал он.

Заседание высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) с участием президента России Владимира Путина пройдет в Минске 27 июня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на нем российский лидер предложит участникам заседания собраться на традиционную декабрьскую встречу в Санкт-Петербурге.

22 июня журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что во время визита в Белоруссию на этой неделе Путин примет участие в саммите ЕАЭС, проведет совещание о ходе создания культурно-образовательных кластеров и встретится с выпускниками военных вузов.

До этого сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян будет участвовать в форуме Евразийского экономического союза по видеосвязи.

Ранее Путин поздравил лидеров Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана с Днем ЕАЭС.