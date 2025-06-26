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Трамп объяснил, при каком условии приедет на переговоры по Украине в Турцию

Эрдоган: Трамп приедет в Турцию на переговоры по Украине, если там будет Путин
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Evan Vucci/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов посетить Турцию и принять участие в диалоге по Украине, если к переговорам также лично присоединится российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Лидер Турции пояснил, что сказал на обратном пути с саммита НАТО Трампу, что хочет организовать их с Путиным встречу.

«Он сказал: «Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для поиска решения, то я тоже приеду», — пояснил лидер Турции.

25 июня Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным, не уточнив сроки. Он добавил, что намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условие для встречи российского лидера с американским и украинским коллегами. Он отметил, что она возможна только после тщательной подготовки.

Ранее Трамп объяснил, почему не завершил конфликт на Украине за 24 часа.

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Переговоры в Стамбуле
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