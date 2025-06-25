Эрдоган назвал «окном возможностей» стамбульский процесс по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стамбульский процесс по Украине открыл «окно возможностей» для прекращения огня, цель Турции — конкретные шаги от сторон. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам своего участия на саммите НАТО в Гааге, передает РИА Новости.

«Разрушения и человеческие жертвы на Украине и в России растут. Мы продолжаем прилагать интенсивные усилия, чтобы закончить войну справедливым миром. Мы начали посредничество в Стамбуле», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что стамбульский процесс открыл «окно возможностей», которое позволит достичь прекращения огня и мира на Украине. По словам президента Турции, ожидания состоят в конкретных шагах от сторон.

До этого президент США Дональд Трамп на брифинге по итогам саммита НАТО выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, Путин предлагал свою помощь в вопросе Ирана, однако Трамп якобы ответил, что российский лидер может «помочь с конфликтом между Украиной и Россией».

В ходе комментария по итогам саммита НАТО Трамп отметил, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, упомянув «проблемы» с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп объяснил невыполнение обещания закончить конфликт на Украине за 24 часа.