Трамп назвал виновного в задержке урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, упомянув «проблемы» с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер заявил после саммита НАТО в Гааге, передает CNN.
«У меня были проблемы с Зеленским», — заявил глава Белого дома.
Трамп добавил, что урегулирование украинского конфликта оказалось «сложнее, чем кажется». Президент США также отметил, что общение с российским лидером Владимиром Путиным якобы тоже было «сложнее», чем он рассчитывал.
До этого, как сообщало агентство Bloomberg, Трамп заявил, что ситуация на Украине полностью вышла из-под контроля. Остальные союзники Украины расценили это заявление как «позитивный сигнал» Вашингтона относительно помощи Киеву.
Саммит Североатлантического альянса проходит с 24 по 25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов НАТО. Среди основных задач встречи является побудить страны, которые входят в состав альянса, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП.
Ранее Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным.