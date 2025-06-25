Трамп высказался о стремлении Путина к завершению конфликта на Украине

Трамп заявил, что Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп на брифинге по итогам саммита НАТО выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине. Его словам приводит ТАСС.

«Он хотел бы уладить этот вопрос, хотел бы выбраться из этой ситуации», — заявил он.

По словам американского лидера, Путин предлагал свою помощь в вопросе Ирана, однако Трамп якобы ответил, что российский лидер может «помочь с конфликтом между Украиной и Россией».

При этом глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он президента РФ угрозой и разделяет ли мнение председателя Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Дэна Кейна о территориальных амбициях российской стороны за пределами Украины.

В ходе комментария по итогам саммита НАТО Трамп отметил, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, упомянув «проблемы» с украинским президентом Владимиром Зеленским. Президент США также отметил, что общение с российским лидером Владимиром Путиным якобы тоже было «сложнее», чем он рассчитывал.

Ранее Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным.