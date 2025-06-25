Трамп сообщил о планах купить у Финляндии 15 ледоколов

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита НАТО в Гааге заявил, что американская сторона проводит переговоры о покупке 15 ледоколов у Финляндии. Об этом пишет Reuters.

«Мы ведем переговоры с ними (Финляндией. — прим. ред.) примерно о 15 различных ледоколах, но один из них доступен уже сейчас», — заявил он.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что вероятность того, что Финляндия сможет построить атомные ледоколы для Соединенных Штатов Америки, мала. По его словам, судостроение в Финляндии активно развивалось, когда страна выполняла советские и российские заказы. Однако, по его словам, финским атомным ледоколам не сравниться с моделями из России.

В начале мая газета The Wall Street Journal сообщила, что США испытывают необходимость в ледоколах для обеспечения своего доминирования в Арктическом регионе и не могут самостоятельно справиться с этой задачей. По данным издания, финские организации, такие как Aker Arctic, выразили готовность сотрудничать в этом направлении.

Ранее в ФРГ заявили о сомнениях Финляндии в том, что НАТО защитит ее от России.