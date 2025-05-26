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В ФРГ заявили о сомнениях Финляндии в том, что НАТО защитит ее от России

FAZ: Финляндия сомневается, что НАТО поможет ей в случае конфликта с Россией
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Global Look Press

Финляндия не уверена, что Североатлантический альянс во главе с США окажет ей необходимую помощь в случае конфликта с Россией. Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Автор напомнил, что большинство граждан Финляндии поддержало вступление страны в НАТО.

«Теперь многие финны сомневаются в том, что альянс под руководством американского лидера Дональда Трампа по-прежнему обеспечивает обещанную безопасность. Или Финляндия снова останется одна», — отмечается в материале.

25 мая профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что НАТО может устроить провокацию с тактическим ядерным оружием на территории Финляндии, чтобы обвинить Россию. По его мнению, «взрыв тактического ядерного устройства малой мощности» в Финляндии был бы самым эффективным способом спровоцировать сильнейший шок и хаос.

До этого российский посол в Финляндии Павел Кузнецов выразил обеспокоенность в связи с нарастающей в стране милитаризацией и атмосферой военного психоза. Дипломат заявил, что финские власти активно формируют образ внешней угрозы, используя нарратив о «российской агрессии», чтобы запугать население и оправдать вступление Финляндии в НАТО, а также значительное увеличение военных расходов.

Ранее Финляндия заподозрила Россию в нарушении ее воздушного пространства.

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