Путин оценил вероятность строительства финских атомных ледоколов для США

Вероятность того, что Финляндия сможет построить атомные ледоколы для Соединенных Штатов Америки, мала. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских деловых кругов, передает сайт Кремля.

«Господин [Александр] Стубб, нынешний президент Финляндии наговорил там в Соединенных Штатах, что они будут в Соединенных Штатах строить атомные ледоколы. Они могут построить хоть один атомный ледокол в Финляндии сегодня? Я тоже думаю, что маловероятно», — сказал глава государства.

Путин добавил, что судостроение в Финляндии активно развивалось, когда страна выполняла советские и российские заказы. Однако, по его словам, финским атомным ледоколам не сравниться с моделями из России.

1 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что США испытывают необходимость в ледоколах для обеспечения своего доминирования в Арктическом регионе и не могут самостоятельно справиться с этой задачей. По данным издания, финские организации, такие как Aker Arctic, выразили готовность сотрудничать в этом направлении.

Ранее в ФРГ заявили о сомнениях Финляндии в том, что НАТО защитит ее от России.