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Песков ответил, когда определится дата новых переговоров по Украине

Песков: дата новых переговоров определится после выполнения гумдоговоренностей
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Дата третьего раунда переговоров России и Украины определится после того, как будут выполнены договоренности гуманитарного характера, достигнутые во время встречи в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«В настоящий момент завершается выполнение тех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда [переговоров], и после этого уже наступит черед определиться с датами продолжения», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков ответил на вопрос журналистов, идет ли сейчас обмен мнениями между РФ и Украиной по проектам меморандумов с условиями завершения конфликта, которые стороны передали друг другу 2 июня. Пресс-секретарь подчеркнул, что на данный момент работа в этом направлении не ведется.

До этого Песков заявил, что России и Украине предстоит обменяться мнениями по проектам меморандумов на третьем раунде переговоров.

Представитель Кремля также сказал, что во время третьего раунда российская и украинская делегации обсудят продолжение гуманитарных обменов и освобождение пленных.

Кроме того, Песков называл условие для встречи президента РФ Владимира Путина с американским и украинским коллегами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Он отметил, что она возможна только после тщательной подготовки.

Ранее в Госдуме объяснили паузу в переговорах между Россией и Украиной.

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