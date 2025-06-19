Песков раскрыл детали повестки третьего раунда переговоров с Украиной

На третьем раунде переговоров России и Украине предстоит обменяться мнениями по проектам меморандумов, которые стороны передали друг другу в рамках второго раунда в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ-2025, пишет «Интерфакс».

«Предстоит уже обменяться как-то мнениями по реакции на те проекты меморандумов, которыми был произведен обмен», — отметил Песков.

Представитель Кремля также сказал, что во время третьего раунда переговоров российская и украинская делегации обсудят продолжение гуманитарных обменов и освобождение пленных.

До этого Дмитрий Песков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина с американским и украинским коллегами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возможна только после тщательной подготовки.

Накануне Путин во время беседы с иностранными журналистами в рамках ПМЭФ-2025 объяснил, почему его не было на переговорах в Стамбуле. В этом вопросе глава государства поддержал Трампа, который заявил, что приедет только в случае участия Путина.

По словам российского лидера, Трамп ранее объяснил ситуацию так: «Путин не едет, потому что я не еду. А зачем ему ехать, если меня там нет?». Путин подчеркнул, что с этим высказыванием он полностью согласен.

Ранее Песков ответил, подгоняет ли Кремль свою повестку под Запад.